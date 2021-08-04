Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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