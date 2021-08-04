Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'daki cinayetlerin katil zanlısı yakalandı
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A. saklandığı mezarlıkta yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili M.A.'nın, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı kaydedildi.
Mezarlıkta saklanıyordu
Zanlının ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki saklandığı mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.
Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail M.A, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Son Dakika Toplumsal Şiddet
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