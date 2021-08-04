Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplandı.
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Gündemde normalleşmenin ardından 5 kat artarak 25 bine yaklaşan vaka sayıları var.
Aşı tedarik süreci ve aşısızlara kısıtlama gelip gelmeyeceği de kurul tarafından değerlendirilecek başlıklar arasında.
16.30'da başlayan toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜSİAD Başkanı'nı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz