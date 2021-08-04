Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fahrettin Altun: 183 yangının 167'si kontrol altına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yurt genelindeki yangınlara ilişkin, "Devletimizin ilgili tüm kurumları büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor. 40 ilimizde çıkan 183 yangının 167’si kontrol altına alındı. 16'sı devam ediyor" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.
Altun, "Devletimizin ilgili tüm kurumları büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor. 40 ilimizde çıkan 183 yangının 167’si kontrol altına alındı. 16'sı devam ediyor" dedi.
Devletimizin ilgili tüm kurumları büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 4, 2021
40 ilimizde çıkan 183 yangının 167’si kontrol altına alındı. pic.twitter.com/Edu2pQBodF
Etiketler: Fahrettin Altun Orman Yangını Yangın
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