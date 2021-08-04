İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Altun, "Devletimizin ilgili tüm kurumları büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor. 40 ilimizde çıkan 183 yangının 167’si kontrol altına alındı. 16'sı devam ediyor" dedi.