Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangın, Orhaniye, Turunç ve Turgut Mahallerinde etkisini sürdürüyor.



Ekipler, sarp arazi ve rüzgar sebebiyle yangına müdahalede güçlük yaşıyor. Orman ve itfaiye ekiplerine, polis, asker ve zabıta ekipleri de destek veriyor.

Uçak ve helikopterlerin yanı sıra Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine ait gemiler de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın, Bodrum'da Kisebükü, Mazı Çocuk Mezarı mevkisi ve Yeniköy'de, Milas'ta ise Fesleğen Yaylası ve Ören yönünde etkisini sürdürüyor. Ekipler, helikopter ve uçak desteğinde alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Alevlerin dün ulaştığı Ören'deki bazı sitelerde yazlıklar yandı.

Yangının ilerlediği Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde önlemler arttırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, santraller bölgesinde incelemede bulundu, önlemler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ören ve Milas açıklarına ihtiyaç halinde denizden tahliye çalışmasında kullanılmak üzere bir karakol botu ve bir çıkarma gemisinin sevk edildiğini duyurdu. Gemideki askeri personel, sahilde yanan alanları söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Köyceğiz, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri ile Muğla Merkeze bağlı Muratlar mahallelerindeki yangınlara da müdahale ediliyor. Çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. Aydın Karacasu'daki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Antalya'da müdahale sürüyor

Antalya’da ise 28 Temmuz’da başlayan Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar sürüyor. Yerleşim yerlerinden uzaklaştırılan Gündoğmuş'taki yangın ormanlık alanda devam ediyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için çalışılıyor.

Isparta'da tırın lastiği alev aldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki süren orman yangınlarına bir yenisi eklendi. Bölgede mermer yüklü tırın alev alan lastiği ormanlık alana sıçradı. Bölgede söndürme çalışmaları başladı.

Eğirdir Kovada Gölü Milli parkı yakınlarındaki yangın ise kontrol altına alındı. Isparta Valiliğinin talebi üzerine Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel de yangına bölgesine gönderildi.



Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Denizli'de 2 noktada yangın sürüyor

Denizli'nin Tavas ve Güney ilçelerinde çıkan 6 orman yangınından 4'ü kontrol altına alındı, 2'sini kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Adana'daki yangın kontrol altında

Adana'nın Feke ilçesi Akoluk mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda yer ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.