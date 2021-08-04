Muğla Marmaris Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını Orhaniye, Turunç ve Turgut Mahallerinde etkisini sürdürüyor.

Ekipler, sarp arazi ve rüzgar sebebiyle yangına müdahalede güçlük yaşıyor.

Uçak ve helikopterlerin yanı sıra Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti'ne ait gemiler de söndürme çalışmalarına denizden destek veriyor.

Milas - Bodrum yangını ise Ören yönünde etkisini sürdürüyor. Ekipler, helikopter ve uçak desteğinde alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Dün alevlerin ulaştığı Bölgedeki bazı sitelerde yazlıklar yandı.

Hendekler kazıldı

Milas Ören'de alevlerin yaklaştığı Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali’nde güvenlik önlemleri arttırıldı.



Santraller önünde itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler, iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırıldı. Benzer durumlara karşı santrallerle ormanlık alan arasında oluşturulan güvenli saha genişletildi. Bu alanlarda iş makineleriyle hendekler açıldı. Böylelikle yangının santral sahasına ulaşmasının önü alındı.

Hidrojen tanklarla tahliye edildi

Çalışmalara belediye ve çeşitli kuruluşların iş makineleri de katıldı. Santrallerde üretim için kullanılan hidrojenin de tanklarla tahliye edildiği öğrenildi.

Santral sahasında patlayıcı herhangi bir unsur bulunmadığı, çevre ve insan sağlığını etkileyecek herhangi bir riskin söz konusu olmadığı belirtildi.



İşletmeci firma da olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı gereken önlemlerin alındığı söylüyor.

Bakan da inceleme yapacak



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bugün termik santralde inceleme yapması bekleniyor.



Milli Savunma Bakanlığı da Ören ve Milas açıklarına ihtiyaç halinde denizden tahliye çalışmasında kullanılmak üzere bir karakol botu ve bir çıkarma gemisinin sevk edildiğini duyurdu.

