Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılayın bir afet ve insani yardım kurumu olarak olağanüstü ve afet dönemlerinde gayret gösterdiğini söyledi.

Ülkede 28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınlarına değinen Kınık, devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Kızılay olarak da sahada büyük seferberlik halinde olduklarını belirtti.

"700 gönüllümüz ve personelimiz sahada aralıksız çalışıyor"

Kınık, yangınların etkili olduğu 8 ilde 113 dağıtım noktasında, bazı bölgelerdeki yangınların söndürülmüş olması dolayısıyla iyileştirme çalışmaları yürüttüklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"700 gönüllümüz ve personelimiz sahada aralıksız çalışıyor. 100 civarında aracımız var. 13 tırımız her gün bölgelere insani yardım malzemeleri taşıyor. Afet, haberleşme ve koordinasyon araçlarımız var. Sahadayız. Ağırlıklı olarak Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kızılay beslenme ve gıda güvenliği alanında gayret sarf ediyor. Bununla birlikte AFAD koordinasyonunda hizmet kümelerine, devletimize destek veriyoruz. Özellikle psikososyal destek, lojistik insani yardım malzemelerinin sevki, depolanması ve vatandaşlarımıza ulaştırılması, yine barınma noktasında ihtiyaç duyulan yerlerde insanlarımızın, etkilenen bölgedeki hayvancılık noktasında da hayvanlarımızın bu anlamda desteklenmesine çalışıyoruz."

"Mutfaklarımızdan 3 öğün yemek veriliyor"

Etkilenen vatandaşlara destek olurken diğer taraftan da yangınla mücadele eden kahramanlara, orman işçileri, itfaiyeciler ve AFAD mensuplarına da desteğe devam ettiklerini aktaran Kınık, "Şu ana kadar yaklaşık 300 bin insana insani destek sağladık. Özellikle tahliye edilen bölgelerde evleri yanan veya evlerinden tahliye edilen vatandaşlarımıza yönelik gıda desteğimiz düzenli olarak devam ediyor. Mutfaklarımızdan 3 öğün yemek veriliyor. Evi barkı hasar görmüş insanlarımıza giysi desteği veriyoruz. Kovid-19 salgını da çok ciddi bir risk olarak devam ediyor. Hijyen desteği, maske desteği, hem çalışanlara hem de vatandaşlarımıza yönelik sürüyor." diye konuştu.

Kınık, yardım kampanyasının da sürdüğünü, yüz binlerce vatandaşın kampanyayı desteklediğini ifade ederek, sahada büyük bir seferberlik olduğunun altını çizdi.

"Geçen sene 2,5 milyon fidan dikmiştik"

En haz hasarla afetin bertaraf edilmeye çalışıldığına işaret eden Kınık, şunları kaydetti:

"Bu süre zarfında kamuoyundan beklentimiz özellikle afete müdahalede bulunan çalışanlarımızın moralini yüksek tutmamız. Çünkü çok stresli bir ortamda çalışıyorlar. Gönüllülerimiz çok stresli bir ortamda çalışıyor. 7 gün 24 saat uykusuz çalışıyoruz.

Dolayısıyla onlara moral verecek, destek olacak, dualarıyla, mesajlarıyla, sosyal medya mesajlarıyla milletimizin desteğine ihtiyaç var. Bu çerçevede en kısa zamanda devletimizin o büyük gücüyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınlar en kısa zamanda inanıyorum ki söndürülecektir. Kızılay olarak etkilenen vatandaşlarımıza devletimizin vereceği desteğe biz de omuz atacağız.

Yanan orman bölgelerimizin yeşillendirilmesi için bütün gönüllülerimizle seferber olacağız. Orman Genel Müdürlüğümüze destek vererek buradaki bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi noktasında Kızılaycılarımız bir nefer olarak hazırlar. Onların bu anlamda tavsiyelerini bekliyor olacağız. Diğer taraftan Kızılay kan hizmetlerimiz bağışlanan her ünite kan için doğaya bir fidan dikiyor. Geçen sene 2,5 milyon fidan dikmiştik.

Ormanların tekrar yeşillendirilmesi için bu sene bunu 3 katına çıkarmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle kayıplar yerine konur, bu günler geçer. Önemli olan milletimizin birliği, dayanışması ve beraber verdiğimiz bu mücadelenin devam etmesidir."