Ege ve Akdeniz bölgesinde devam eden orman yangınları için Türkiye seferber oldu. Terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor.

Özellikle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin kullanılan insansız hava araçları, sahadan aldıkları anlık görüntüleri ilgili merkezlere aktarıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, birçok bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren 4 İHA ile destek sağlamaya devam ediyor.

Deniz Kuvvetlerimize ait İHA'lar, yangın söndürme çalışmalarına destek için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. 33 sorti ve 462 saat uçuş yapan İHA’larımız, 12 ilde toplam 45 yangını tespit ederek söndürme çalışmaları için anlık görüntü aktarımı sağladı.https://t.co/NYwJbOiayC pic.twitter.com/KvyKWpgA5I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021

Dalaman, Çanakkale ve Geçitkale/KKTC Meydanlarından kalkış yapan Bayraktar ve Anka İHA’ları bugüne kadar 33 sorti, 462 saat uçuş icra etti.

İlerleme istikametleri tespit ediliyor

28 Temmuz'dan itibaren gece ve gündüz kesintisiz olarak icra edilen uçuşlarla söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile bildirildi.

Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/zafDu66GbR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021

Karakol botu ve gemi hazır bekletiliyor



Muğla'da devam eden yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak için de çalışmalar sürüyor.

İhtiyaç halinde bölgedeki vatandaşları denizden tahliye etmek için Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edildi.

Mehmetçik sahada

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla seferber olduğu belirtilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı da TSK gibi tüm imkanlarını seferber etti. Yüzlerce personel sahada halkın yaralarını sarıyor.

Sahil Güvenlik de seferber

Sadece Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 sahil güvenlik personel, 1 sahil güvenlik korveti, 26 Sahil Güvenlik Botu, 3 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, 1 sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek veriyor.

Jandarma Havacılık Başkanlığı da havadan desteğini sürdürüyor.

