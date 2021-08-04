Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını onayladı. pic.twitter.com/VrUvbQs5pr— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 4, 2021
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
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