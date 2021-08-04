Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yangında zarar gören Manavgat’ın Kalemler Mahallesi'nde açıklama yaptı.

"Önümüzdeki en büyük engel rüzgar"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Rüzga yine bugün kuvvetli. Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki en büyük engel rüzgar. Tüm imkanlarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Konteyner talebi vardı vatandaşlarımızın. O imkanları da sağladık. Vatandaşlarımızın taleplerine göre evlerimiz de yapılacak ve 1 ay içerisinde örnek evimiz de burada inşa edilmiş olacak.https://t.co/IeHQ2I4YNZ pic.twitter.com/vg8cH5aoYq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

"Yardımların 10 bin lirasını hesaplara yatırdık"

Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, sahada incelemelerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk olarak 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık. Vatandaşlarımız konteyner talep etti, onları karşıladık.

"Bir ay içinde örnek evimiz inşa edilmiş olacak"

Telef olan hayvanların sayısı belli oldu. Yıkılan evlerimizin yerine yenilerini yapacağız. Vatandaşlarımızın taleplerine göre evlerini yapıp teslim edeceğiz. Bir ay içinde örnek evimiz inşa edilmiş olacak.

Ersin Tatar: Yangının en erken zamanda söndürüleceğine inancım tamdır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise şunları söyledi:

En erken zamanda bütün bu acıların, bütün bu yaraların sarılacağına ve dolayısıyla tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır. Türkiye güçlü bir ülkedir, bizim ana vatanımızdır. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun bir çaba harcadığını gördüm. Yangının en erken zamanda söndürüleceğine inancım tamdır.