Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-13 operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında icra edilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince, J-SİHA, taarruz helikopterlerinin yanı sıra Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediliyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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