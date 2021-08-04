İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince, J-SİHA, taarruz helikopterlerinin yanı sıra Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor.