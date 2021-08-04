Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yangın söndürme uçaklarının yoğun mesaisi sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale sürüyor. Uçaklar ve helikopterler arka arkaya yaptığı sortilerle alevlere su atmaya devam ediyor.
Köyceğiz’de Perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Dün, Çayhisar Mahallesi’ne yaklaşan alevler bugün ters rüzgar ile dağlık ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Ayrıca Zeytinyanı ve Taşdibi mevkilerinde de yangınlar sürüyor.
"Uçak ve helikopterlerin müdahalesi sürüyor"
Çayhisar mevkiinde bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin alevlere müdahalesi sürüyor.
Uçaklar ve helikopterler yangın bölgesinde art arda yaptıkları sortilerle alevleri söndürmek için uğraş veriyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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