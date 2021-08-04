Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜSİAD Başkanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı (TÜSİAD) Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, ülke ekonomisi ve TÜSİAD'ın faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Oktay, Türkiye'deki yatırımların artırılmasında TÜSİAD ve üyelerinin aktif rol almasının önemini vurguladı.
Etiketler: Fuat Oktay
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