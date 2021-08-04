Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli: 7 ilde 16 yangın devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın kahramanlarının 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, yurt genelindeki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.
"7 ilde 16 yangın devam ediyor"
Pakdemirli, "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.Ormanın kahramanlarının 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor" dedi.
Orman Yangınları Son Durum— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 4, 2021
33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.#OrmanınKahramanları’nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor. pic.twitter.com/U5htqfGAfY
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