Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı.

122 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 96 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,54, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,84 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 74 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 303 bin 572'si birinci doz, 27 milyon 831 bin 610'u ikinci doz, 5 milyon 194 bin 192'si üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu. Bu illerde aşılama oranı yüzde 75'i geçti.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Bakan Koca: Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarını işaret ederek şunları söyledi:

"Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun."