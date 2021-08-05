Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaştı.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından alevlerin ilerlediği Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali ile ilgili açıklama yaptı.

Altun, yangın bölgesinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kamuoyu açıklamamız.



Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır. #TermikSantrali pic.twitter.com/X2j7LOHAcm — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 4, 2021

Fahrettin Altun'un sözleri şu şekilde:

"Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir.

Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır.

Halen acil müdahale ekiplerince santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir.

Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."