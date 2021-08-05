Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangını söndüren Mehmetçik'ten marşlı kutlama
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına müdahale eden askerler, yangının söndürülmesinde önemli rol oynadı. Yangını söndürmenin haklı gururunu yaşayan askerler, kışlaya marj söyleyerek döndü. O anlar kameraya yansıdı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Komandoları da müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarına destek veren komandolar, yangının söndürülmesinde önemli rol oynadı.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kışlaya dönem komandolar, yol boyunca marş söyledi.
Komandoların marş söylediği anlar kameraya yansıdı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki yangına müdahale eden 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın Komandoları, yangının kontrol altına alınması ve söndürme çalışmalarının tamamlanması üzerine marşlar söyleyerek kışlaya döndü.#MSB #TSK pic.twitter.com/t1LplLMY8k— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Orman Yangını Yangın
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