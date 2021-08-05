Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşıların dünya çapında hakkaniyetli ve eşit dağıtımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen, aşı geliştiren, üreten ülke ve şirketlerin temsilcilerinin katıldığı Uluslararası COVID-19 Aşı İş birliği Forumu, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Forumda Türkiye'yi temsil eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının, halk sağlığı tedbirleriyle kontrolünün yanında, gelinen noktada sürecin etkin ve hızlı aşılamayla sonlandırabileceğinin tüm dünya tarafından kabul edildiğini söyledi.

"Elimizdeki en etkili ve güçlü araç aşıdır"

Bakan Koca, "Elimizdeki en etkili ve güçlü araç aşıdır. COVID-19 aşıları ile ilgili Ar-Ge'nin artırılması, finansman desteği, bilgi paylaşımı, aşı üretim kapasitesi, teknoloji transferi, dağıtım kapasitesi, lisanslama, acil kullanım izinleri, veri kullanımı ve paylaşımı, fiyat politikaları, aşı tereddüdü ve yanlış bilgi ile mücadele gibi birçok konuda uluslararası iş birliğinin gerekliliğini, bu süreç açıkça göstermiştir. Türkiye olarak bu konularda iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Aşı tereddüdünün, dünya genelinde büyük bir sorun olduğunun altını çizen Koca, bunun en önemli kaynağının asılsız bilgiler olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, "Siyasi çekişmelerin, aşı piyasasında yaşanan ticari rekabetlerin oluşturabileceği bilgi kirliliği, aşı tereddüdünü besleyen unsurlar arasında yer alabilir. Bu konuda hepimize çok önemli sorumluluklar düşmektedir" uyarısında bulundu.

"Pandemilerin aciliyet durumu ile çelişmektedir"

Fikri mülkiyet hakları tartışmasına hala bir çözüm bulunamamasının üzücü olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Böylesine derin etkileri olan bir pandemi yaşıyor olmamıza rağmen bugün dünyanın, pandeminin ikinci yılında hala, acil durumlarda fikri mülkiyet haklarının sınırını tartışıyor olması, pandemilerin aciliyet durumu ile çelişmektedir. Henüz bir çözüm bulunamamış olması ise üzücüdür. Bu durum geçmişteki mekanizmaların yetersizliğini, geleceğe yönelik ise sağlam adımların bir an önce atılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Uluslararası iş birliğinin bu konuda hızlandırılması gerektiğine inanıyorum."

"Aşımızı kullanıma sunmak istiyoruz"

Koca, Türkiye'nin mevcut durumda, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) kayıtlı 20 aşı çalışması bulunduğunu belirterek, "Bu çalışmalarımızı planlandığı şekilde tamamlayıp aşımızı kullanıma sunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilan ettiği üzere, yerli aşımız tüm insanlığın kullanımına sunulacaktır. Aşıya erişim herkesin faydalanması gereken bir sağlık hakkıdır" sözlerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin başkanlık ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile 25 ülkenin sağlık ve dışişleri bakanlarının konuşma yaptığı forumun sonunda ortak bildiri kabul edildi.