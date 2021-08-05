Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesinde açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Antalya'daki yangınlarda bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Alevleri bazı noktalarda kontrol altına aldık.

"Hava unsurlarımız 1650 sorti yaptı"

Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Rüzgar bugün güçlü olduğu halde durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bazı cephelerde kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları başladı. Bazı cephelerde ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi durumda olduğumuzu söylemek isterim.https://t.co/HXACtEngxL pic.twitter.com/pd3MNkZnPX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

"1055 ailmizde toplam 17 milyon ödeme yapıldı"

Bizim vatandaşlarımızın yaralarını sarmamız gerekiyor. 1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız.

"Bazı ülkelerden uçak ve helikopter teklifleri geldi"

Bazı ülkelerden uçak ve helikopter teklifleri geldi. ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz. İhtiyaç olan uçak ve helikopterle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Farklı ülkelerin bizlere önerileri var. Dün Ukrayna’dan 4 helikopterin geldiğini söylemiştik. Helikopterler devreye girdi, faaliyetlerini sürdürüyor.

Soğutma çalışmaların bittiği yerlerde veya diğer yerlerden 300, 400, 500 metre ötelere yangının sıçradığını gördük. Her noktada ekiplerimiz anında mücadele ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Soğutma çalışmaların bittiği yerlerde veya diğer yerlerden 300, 400, 500 metre ötelere yangının sıçradığını gördük. Her noktada ekiplerimiz anında mücadele ediyor.https://t.co/HXACtEngxL pic.twitter.com/wOIMAwZ6wz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

"1352 ağır hasarlı bina var"

Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri saydığımızda bu 2 bin 164 ünite demektir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şu ana kadar tespitlerimize göre 1352 bina ağır hasarlı. 119 konteyner faal hale geldi. Şu ana kadar 1055 ailemize toplam 17 milyon ödeme yapıldı.https://t.co/HXACtEngxL pic.twitter.com/yNCM47r6Xv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu: Bu afetin üstedinden geleceğiz

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Yangına karşı devletimiz seferberlik halindedir. Yaptığımız yoğun çalışmalarla bu afetin de üstedinden geleceğiz. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren herkese teşekkür ediyorum.