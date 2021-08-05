Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MGK Bildirisi: Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelenin gözden geçirildiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Toplantının sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.
"FETÖ ile mücadele sürdürülecek"
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirildi.
FETÖ ile mücade tavizsiz ve kararlılıkla sürdürülecek.
Etiketler: FETÖ Recep Tayyip Erdoğan MGK
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