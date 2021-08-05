Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3,5 saat süren toplantıda, orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 16.00'da Beştepe'de başladı.
Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Orman yangınlarıyla mücadele
Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri oldu.
Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer aldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum masadaydı.
Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK-YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündemindeydi.
Etiketler: MGK Orman Yangını Recep Tayyip Erdoğan
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