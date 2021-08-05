Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlar yangın bölgelerinde inceleme yaptı
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarını inceledi. Soylu, tatillerini yarıda bırakıp yangına koşan polis çifte teşekkür etti.
Marmaris'te devam eden orman yangınını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip ediyor.
Evli çift tatili bırakıp yangına koştu
Bakan Soylu, Marmaris Çayhisar mevkisinde yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarını incelediği sırada, yeni evli polis memurları Damla ile İrfan Yılmaz'ın balayını yarıda bırakıp gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini öğrendi.
Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli yeni evli çiftle bir süre sohbet eden Soylu, özverili çalışmalarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Orman Yangını Süleyman Soylu
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