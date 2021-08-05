Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Turuncu listeye bir çizik daha
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan "Vejin" kod adlı "Zana Kılıçoğlu" olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.
Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon düzenledi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda "turuncu" kategoride yer alan "Vejin" kod adlı "Zana Kılıçoğlu" olduğu belirlendi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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