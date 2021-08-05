Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekiplerin müdahalesiyle 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı.

Yangınlara sadece havadan ve karadan değil, denizden de müdahale ediliyor.

TRT Haber ekibi, bölgede söndürme çalışması yapan KIYEM 5 tahliye botundan denizdeki mücadeleyi görüntüledi.

Sığ sulara yanaşabiliyor

Günlerdir yangınla denizden mücadele eden Kıyı Emniyeti botları 1,5 metre derinliğindeki sığ sulara dahi yanaşabilme özelliğine sahip. Gemide bulunan yangın monitörü 65 metre uzaklığa kadar su basabiliyor.

Saatte 150 metreküp su basıyor

Maksimum hızı 23 mil olan KIYEM 5 botu, saatte 150 metreküp su basıyor. Denizden aldığı suyla sarp kayalıkların bulunduğu noktalara müdahale ediliyor. Bottan yapılan müdahaleyle alevlerin yeniden yükselmesi engelleniyor.

14 saat seyir yapabiliyor

8 tonluk yakıt kapasitesine sahip KIYEM 5 botu, 14 saat seyir yapabiliyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı farklı deniz araçları da söndürme çalışmalarına katılıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Hakan Demir