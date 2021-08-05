Telafi eğitimde yeni dönem başlıyor: Hafta sonu kuşağı hazırladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanabilmesine yönelik TRT EBA'da hafta sonunda çeşitli içeriklerin yayımlanacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, telafi eğitiminde yeni dönemin başladığını duyurdu.
"Biz hazırlığımızı yaptık"
Bakan Selçuk, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de" dedi.
Telafide yeni dönem başlıyor...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 5, 2021
Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı?
Biz hazırlığımızı yaptık.
TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı.
Hangi gün, hangi saatte hepsi https://t.co/YMO6anA2o4’de… pic.twitter.com/pvSqiaS9wR