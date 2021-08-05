Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, telafi eğitiminde yeni dönemin başladığını duyurdu.

"Biz hazırlığımızı yaptık"

Bakan Selçuk, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de" dedi.