Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: TRT Haber arşiv]
Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi.
Terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetleri’nin desteği ile Jandarma komandolar, JÖH ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yine bugün Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan Cilo kod adlı terörist Süleyman Öztürk etkisiz hale getirilmişti.
Van’ın Çaldıran Soğuksu mevkiinde ise PÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi.
Etiketler: Eren Operasyonları PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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