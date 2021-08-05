Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 1 bölücü örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Cilo kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van’da 3, Mardin’de 1 olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.