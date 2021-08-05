Antalya'ya günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kızıldağ Mahallesi, Akseki İlçesi Gülendağı, Alanya İlçesi Susuzköy Mahallesi ve Güzelbağ, Gündoğmuş ilçesi Senir Mahalllesi'nde yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Bu görüntüler ise Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde kaydedildi. Peş peşe çıkan yangınlar için seferber olan orman işçileri ve diğer ekiplere yöre halkı da destek oluyor.

Kadınlar ekiplere sırtlarında erzak taşıyor. Murtiçili bir kadın da de alevlerle mücadele eden ekiplere sırtındaki çanta ile su, ekmek taşıdı. Kadının dik yamaçta yorgunluğa dahi aldırış etmeden yol alması, bölgede görev alan bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.