Bakanlığa bağlı 40 itfaiye aracı ile 150 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.

Yangınla mücadele çalışmalarında yer alan Azerbaycan'a ait amfibi uçak da 1 günlük bakım için geldiği ülkeden ayrılarak tekrar Türkiye'ye gitti.

Azerbaycan, daha önce de Türkiye'ye 320 personel, 53 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.