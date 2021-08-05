Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için 3'üncü ekibi gönderdi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin 3'üncü grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.
Bakanlığa bağlı 40 itfaiye aracı ile 150 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.
Yangınla mücadele çalışmalarında yer alan Azerbaycan'a ait amfibi uçak da 1 günlük bakım için geldiği ülkeden ayrılarak tekrar Türkiye'ye gitti.
Azerbaycan, daha önce de Türkiye'ye 320 personel, 53 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.
Etiketler: Azerbaycan Orman Yangını Orman Antalya Muğla
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