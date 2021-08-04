Yangınlarla mücadele eden Türkiye'yi kardeş ülke Azerbaycan'dan, personel ve teknik desteğin yanı sınıra manevi destek de geliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yazdığı mektubu yayınladı.

"Azerbaycan yanındadır Türkiye'm"

Klip, emekli albay Abdullah Gurban'ın seslendirdiği bir şiir ile devam ediyor.

Şiirde ise şu sözler yer alıyor:

"Bu yangın, bu ateş, dünya bir olsa Türk’ün bayrağını indiremez."

Şiirde Türkiye'ye manevi güç ve destek mesajı veriliyor. Azerbaycan Ordusunun da Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanırken, "acınız acımızdır" deniliyor.

Klip, "Azerbaycan Yanındadır Türkiye'm'' ifadeleri ile son buluyor.

Azerbaycanlı spikerden duygusal anlar

Hazar Kanalında yangın haberlerini sunan Azerbaycanlı sunucu Lale Azertaş, duygularını gizleyemezken, küle dönmüş ormanların görüntüsü karşısında gözyaşlarına hakim olamamıştı.