Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün telefonda görüştü.

Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'de devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alındı.

Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile de telefonda görüştü.

Bakan Rau, yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.