Akdeniz ve Ege’nin yangın savaşı sürerken, artan sıcaklık, rüzgar ve düşük nem mücadeleyi zorlaştırıyor. Bu koşullarda erken müdahale hayati önem taşıyor. İHA’lar ise bu noktada 'yeşil vatanı' an be an takip ediyor.



Alevleri tespit eden İHA’lar yangın komuta merkezine görüntü veriyor. İHA'ların ilettiği noktalara "tam isabet" su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağlıyor.

Rüzgarı, sıcaklığı ve noktayı anında veriyor

İHA’larla alevlerin çıktığı yeri görmekle kalmıyor, gittikleri yönü, bölgedeki rüzgarın hızını, yapılan müdahalenin nasıl bir etki yarattığını da veriyor. Eğer yangın yerleşim alanına doğru ilerliyorsa söz konusu bölgedeki insanların uyarılması konusunda da ekiplerin eli rahatlatılıyor.

Savunma Sanayii Başkan İsmail Demir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Orman Genel Müdürlüğü’nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larının 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdiğini 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı TB2 İHA'ları ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu.