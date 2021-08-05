Termik santraldeki tahliye çalışmaları tamamlandı
Milli savunma Bakanlığı, Milas’ın Ören bölgesindeki termik santralde bulunan vatandaşların Deniz kuvvetlerine ait çıkarma gemileriyle bölgeden tahliyesinin sorunsuz şekilde tamamlandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından bir video eşliğinde yapılan paylaşımda, vatandaşların gemilerle tahliye edildiğine ilişkin görüntülere yer verildi.
Paylaşımda, "Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. #MSB #TSK pic.twitter.com/aC8QuDBq5C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2021