Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınıyla ilgili son rakamları paylaştı.

Pakdemirli, "Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık.#OrmanınKahramanları’nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. pic.twitter.com/dXwSSfjFOm — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 5, 2021

Buna göre, 5 ilde devam eden yangınlar şöyle:

Antalya'da 2 noktada yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yayılmaya devam ediyor. Manavgat'a Kızıldağ Mahallesi Dayılar mevkiinde dağlık arazideki yangın gece boyu sürdü. Yangın rüzgarın etkisiyle zaman zaman şiddetini artırdı. Dağların zirvesinden alevler yükseldi. O alevler çevre ilçelerdeki mahallelere de sıçradı.

Alevler Akseki ilçesinin Gülendağı, Alanya'nın Susuzköy ve Güzelbağ mahallesi ile Gündoğmuş ilçesinin Senir Mahallesine kadar ilerledi.

Yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede, rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da Bereketli Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı

Aydın Karacasu'da 350 hektar alanda etkili yangınla mücadele de sürüyor. Alevlerin yaklaştığı Bereketli Mahallesinde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Denizli'nin Güney'de 1 noktadan yangına müdahale sürüyor.

Isparta'daki yangın sürüyor

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde dün öğlen saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın akşam itibarıyla bazı bölgelerde yeniden başladı. Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çandır köyündeki ormanlık alanların farklı bölgelerinde yeniden yükselmeye başlayan alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor. Bekirağalar köyü mevkiindeki ormanlık alanda da akşam saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele veriyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman olumsuz etkileniyor.

Isparta'da ise Eğirdir ilçesindeki yangınlar ise kontrol altına alındı.

Ayrıntılar geliyor...