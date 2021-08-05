Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesi Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Dün, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaştı.

Sarp ve kayalık arazide süren yangın, zaman zaman bölgedeki yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerini de aşarak santralin bahçesine kadar geldi.

Kemerköy Termik Santrali personeli akşam saatlerinde tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken iş makineleri ile de santral çevresinde hendekler kazıldı.

Ören'den tahliye

Termik santralin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da kontrollü olarak bölgeden ayrıldı. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı.

Santraldeki yangın söndürüldü

Sabah saatlerine doğru etkisini azaltan rüzgar nedeniyle termik santralde alevler geceye göre azaldı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den dün yapılan açıklamada, "Santralde bulunan hidrojen tesisleri ve hidrojen gazı boşaltılmış ve güvenlik altına alınmıştır" bilgisi verilmişti.

MSB'den açıklama: Vatandaşlarımız emniyetle tahliye edilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarının sorunsuz şekilde tamamlandığını açıkladı:

"Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmalarının devam ettiğini devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır."