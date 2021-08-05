Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın Çaldıran ilçesinde Polis Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesindeki Soğuksu bölgesinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Polis Terör Örgütü Terörle Mücadele
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