İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesindeki Soğuksu bölgesinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.