Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik'ten yangın söndürme çalışmalarına destek
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Mehmetçik de destek veriyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalara Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komanda birlikleri de destek veriyor.
Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesindeki ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla soğutma çalışmalarına karadan devam eden ekiplere, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri de destek veriyor.
Etiketler: Orman Yangını Türk Silahlı Kuvvetleri
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