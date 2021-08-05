7 kişinin katil zanlısı: Maskeyi taktım, kendimi belediye işçisi olarak tanıttım
Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan katil zanlısı M.A.'nın emniyetteki sorgusunda, cinayetten önce kendisini belediye memuru olarak tanıtıp ailenin evine girdiğini söylediği öğrenildi.
Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta yakalanarak emniyete götürülen zanlı M.A.'nın burada verdiği ifadeye ulaşıldı.
Katil zanlısı, Dedeoğulları ailesinin evine giderken tanınmamak için cerrahi maske kullandığını anlattı. Kapıyı açanlara kendisini belediye memuru olarak tanıttığını belirten zanlı, "Belediye memuru olduğumu söyleyince aile bahçede toplandı. Maskemi çıkarınca beni tanıdılar ancak silahı görünce bir şey yapamadılar" ifadelerini kullandı.
"Şikayetlerini geri çekmediler"
M.A. saldırı anını da şöyle anlattı: "Dedeoğulları ailesinden mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin tutuklandığı kavga nedeniyle bulundukları şikayetten vazgeçmelerini istedim, tartışma çıktı. Aile üyeleri üzerime yürüyünce cinayetleri işledim. Ailemin olayla ilgili hiçbir suçu yok."
Kamerayı yok etmek için evi ateşe vermiş
Katil zanlısının ifadesinde "Evi ateşe vermek istememin sebebi de kamera kayıt cihazını yakıp arkamda delil bırakmamaktı" dediği öğrenildi.
Mezarlıkta yakalanan zanlının Bozkır ilçesi kırsalında yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği ve ağaç diplerinde gizlendiği belirtildi.
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