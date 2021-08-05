Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta yakalanarak emniyete götürülen zanlı M.A.'nın burada verdiği ifadeye ulaşıldı.

Katil zanlısı, Dedeoğulları ailesinin evine giderken tanınmamak için cerrahi maske kullandığını anlattı. Kapıyı açanlara kendisini belediye memuru olarak tanıttığını belirten zanlı, "Belediye memuru olduğumu söyleyince aile bahçede toplandı. Maskemi çıkarınca beni tanıdılar ancak silahı görünce bir şey yapamadılar" ifadelerini kullandı.

"Şikayetlerini geri çekmediler"

M.A. saldırı anını da şöyle anlattı: "Dedeoğulları ailesinden mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin tutuklandığı kavga nedeniyle bulundukları şikayetten vazgeçmelerini istedim, tartışma çıktı. Aile üyeleri üzerime yürüyünce cinayetleri işledim. Ailemin olayla ilgili hiçbir suçu yok."

Kamerayı yok etmek için evi ateşe vermiş

Katil zanlısının ifadesinde "Evi ateşe vermek istememin sebebi de kamera kayıt cihazını yakıp arkamda delil bırakmamaktı" dediği öğrenildi.

Mezarlıkta yakalanan zanlının Bozkır ilçesi kırsalında yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği ve ağaç diplerinde gizlendiği belirtildi.