Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'daki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sigara izmariti attıkları tespit edildi
Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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