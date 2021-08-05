Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.

Bunun ardından Mehmet Altun'un emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Altun, Dedeoğlu ailesinin evine mayıs ayında iki aile arasında yaşanan kavga nedeniyle gittiğini söyledi.

Cinayetleri işlediğini itiraf etti

Amacının ailenin şikayetlerinden vazgeçmesini sağlamak olduğunu, çıkan tartışmanın ardından da aile fertleri üzerine yürüyünce cinayetleri işlediğini itiraf etti.

Evi ateşe verdi

Cinayette ailesinin bir dahlinin olmadığını iddia eden Altun, kamera kayıt cihazını yakıp arkasında delil bırakmamak için de evi ateşe verdiğini anlattı.

Mezarlıkta yakalanmıştı

Mehmet Altun’un olay sonrası kaçtığı tespit edilen kiralık araç Konya'nın Bozkır ilçesi ormanlık alana yakın bir yerde bulunmuştu. Altun, arama çalışmalarının 5. gününde bozkır ilçesindeki mezarlıkta yakalanmıştı.



