Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Virüse karşı en büyük silah ise aşı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti.

41 milyon 471 bini aşkın kişi ilk doz aşısını oldu. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı ise 28 milyon 200 bini geçti.

En fazla aşı yapılan yer 13 milyon 721 binle İstanbul oldu.

Türkiye'de birinci doz aşı yaptıranların ortalaması yüzde 66,77. İkinci doz ortalaması ise yüzde 45,32 seviyelerinde.

Vaka sayısı 25 binin altında

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı.

108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,32 olarak kayda geçti.

Vaka sayısı 60 ilde en az 2 kat arttı

Sağlık Bakanlığının 24-30 Temmuz haftasına ait 100 binde görülen COVID-19 vaka sayılarına ilişkin verilerine göre en fazla vaka Siirt (1139,94) , Diyarbakır (599,29) , Bingöl (447,18) , Bitlis (413,68) ve Ağrı'da (334,31) görüldü. Siirt ve Diyarbakır geçen hafta da ilk iki sırada yer almıştı.

Giresun, geçen hafta en fazla vaka görülen beşinci il iken, vaka artışına rağmen bu hafta 15'inci sıraya geriledi.

100 bin nüfusta en az COVID-19 vakası geçen hafta Kahramanmaraş, Uşak, Osmaniye, Manisa ve Bartın'da görülmüştü. Bu hafta en az vaka görülen il Aydın (35,83) oldu. Bu ili, İzmir (43,3) , Manisa (47,84) , Muğla (48,66) ve Uşak (49,26) takip etti.

Antalya ve Muğla'da vaka sayıları azaldı

Bakanlık verileri sadece iki ilde COVID-19 vaka sayısının azaldığını ortaya koldu. Geçen hafta 100 binde COVID-19 vaka sayısı Antalya'da 75,92 iken bu hafta 72,68'e geriledi.

Muğla'da 100 binde vaka sayısı 7,05'lik azalışla 55,71'den 48,66'ya düştü.

İllerin vaka artış oranları

Verilere göre bu hafta 13 ilde COVID-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 kat arttı.

Bu iller Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kırıkkale, Iğdır, Amasya, Tokat, Kars, Malatya, Erzurum, Hakkari, Giresun ve Nevşehir oldu.

Siirt, Ağrı ve Kütahya'da vaka sayıları bir önceki haftanın yaklaşık yarısı kadar arttı. Ardahan, Aydın ve İzmir'de vaka sayıları ortalama yüzde 30 artış gösterdi.

50 ilde ise vaka sayısı 2-3 kat aralığında artış gösterdi. Bu iller Sinop, Kastamonu, Niğde, Düzce, Bayburt, Kayseri, Ordu, Sivas, Bolu, Adana, Çorum, Gümüşhane, Zonguldak, Afyonkarahisar, Kars, Denizli, Diyarbakır, Bitlis, Van, Eskişehir, Mersin, Trabzon, Konya, Elazığ, Sakarya, Rize, Bilecik, Manisa, Uşak, Çanakkale, Karaman, Balıkesir, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Artvin, Çankırı, Bursa, Yozgat, Şırnak, Samsun, Karabük, Kırşehir, Ankara, Burdur, Edirne, Erzincan, Kocaeli ve Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.