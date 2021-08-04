Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı. 126 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243.

Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaşırken bir yandan aşılama da tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 225 bin 91'i birinci doz, 27 milyon 725 bin 135'i ikinci doz, 5 milyon 117 bin 285'i üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,67 olarak kayda geçti.

2. ve 3. doz aşılar da hayati önemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada ikinci ve üçüncü doz aşıların da önemine dikkat çekiyor.

Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli. pic.twitter.com/dXhRgnVtW9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 3, 2021

Semptom göstermeyebiliyor ama bulaştırıyorlar

Peki aşı olanlar tedbirleri bir kenara mı bırakmalı?

Uzmanlar bu soruya kesin bir dille “Hayır” yanıtını veriyor.

Buna göre, aşılarını olan çoğu kişi maske takmayı ve sosyal mesafeye dikkat etmeyi keserek hastalığa bir adım daha yaklaşıyor.

Üstelik bu durum sadece kendileri için değil başkalarının sağlığı açısından da tehlike demek.

Zira çift doz aşı olanlar da koronavirüs taşıyıcısı olabiliyor, belirti göstermeden hastalığı yayabiliyor.

-Aşı yaptıranlar koronavirüsten tamamen korunmuş oluyor mu?

-Yeni varyantlar Delta ve Delta Plus'ın bulaşıcılığı daha mı fazla?

-Artan vaka sayıları neyin göstergesi?



Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz merak edilenleri @trthaber’de cevapladı. pic.twitter.com/DUPpS7BYDD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Özellikle yakın çevre riske girebiliyor

TRT Haber yayınında konuyu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşılı kişilerde hastalığı bulaştırma riskinin aşısızlara göre daha düşük olduğunu ancak yakın çevre için bu riskin varlığını vurguladı. Kayıpmaz, aşısı tamamlananların hastalığı ayakta atlatma şansına da bir kez daha dikkat çekti.

"Delta varyantının daha önceden İngiliz varyantı olarak da adlandırılan Alfa varyantına göre yüzde 40 ila 60 oranında daha fazla bulaştırıcı olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş durumda. Aşılanması tamamlanmış bireylerin bu virüsle karşılaşsa dahi hastalığa yakalanma ihtimali çok daha düşük ve büyük ölçüde bu hastalığı daha hafif belirtilerle ve ayakta atlatıyorlar. Hastaneye yani acil servise veya yoğun bakıma ihtiyaç duyan kişilerin yüzde 95’i aşıları tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Ama tabii ki aşıları tamamlanmış bireyler de tedbirlere uymazsa çünkü hiç aşı olmamış ya da aşıları tamamlanmamış kişiler de aramızda, tedbirlere de uymadığı vakit tekrar virüsle karşılaşma riski taşıyor. Elbette bu kişilerin virüsü saçma ve başka insanlara bulaştırma riski, aşısız kişilere göre çok daha düşük. Ama özellikle solunum sisteminde virüs ihtiva edebiliyorlar. Hafif belirtilerle de olsa, özellikle belirtilerin olduğu dönemde yakın çevresi ve yakın temaslı olduğu kişilere bu hastalığı saçma ihtimali elbette ki olabiliyor."

Maske-mesafe-temizlik kuralına devam

"Ondan dolayı yaygın olarak aşılamayı bireysel tedbirlerle bir arada düşünmeliyiz. Hatta önceliğimiz bireysel tedbirler, bununla beraber aşıları da olup hastaneye; acil servislere veya yoğun bakımlara duyulabilecek ihtiyacı azaltmalıyız. Hele ki günlük vaka sayılarında artık 25 bine ulaştığımız şu günlerde özellikle bu tedbirleri tekrardan ön plana almamız gerekiyor. Özellikle kişiler arasındaki fiziki mesafenin korunamadığı kalabalık koşullarda, hele ki kapalı ortamdaysa mutlaka tedbirlerin harfiyen uygulanması gerekiyor."

Sağlık sisteminde şu an için aksaklık yok

"Geçen sene de aynı bu aylara baktığımızda şu andaki günlük vaka sayılarının geçen seneye göre oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu elbette ki hastaneye yapılan başvuruları da artırıyor. Şu an için sağlık sistemimizde herhangi bir aksaklık olmadan hastalarımızın teşhis ve tedavileri devam ediyor ama şunu da unutmayalım ki bu vaka sayılarındaki artış belli bir süreden sonra hastanelerde yoğunlaşmalara yol açabilir."

2 doz ve hatırlatma aşısını olan tam aşılılar arttıkça toplumsal bağışıklığa yaklaşılacak

"Burada avantajımız şu; aşıları tamamlanmışsa kişilerin hastaneye ihtiyaç büyük ölçüde duymadan bu hastalığı daha hafif belirtilerle ayakta, bir soğuk algınlığı gibi atlatma şansları oluyor. Bizim de zaten aşılarda elde etmeye çalıştığımız en önemli etki de bu; ağır hastalığı önleme ve yoğun bakıma yatış gerekliliğini azaltma. Ama burada aşıları tamamlanmış bireyden kastımız da 2 doz BioNTech aşısını olmuş veya 2 doz Sinovac aşısı olmuş, aradan 3 aydan fazla bir zaman geçmiş, hatırlatma dozunu olmuş kişiler. Sinovac ile veya BioNTech ile yani 3 doz aşısını olmuş kişileri kastediyoruz. Bunların oranının artması da toplumsal bağışıklık hedefine ulaşmada bizim için en önemli araç olacak."