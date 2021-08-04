Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın hastalıkta vaka sayılarının artış gösterdiğini belirterek, "Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye olarak en büyük mücadelenin şu anda yangınlarla olduğunu belirtti.
Koca, "Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var." dedi.
Etiketler: Koronavirüs Fahrettin Koca
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