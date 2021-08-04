Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye olarak en büyük mücadelenin şu anda yangınlarla olduğunu belirtti.

Koca, "Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var." dedi.