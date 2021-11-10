Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda görülen vaka artışlarıyla Avrupa'nın yeniden salgının "merkez üssü" haline geldiğini duyurdu. Birçok ülke vaka sayılarında salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeleri gördü.

Bunun üzerine Avrupa ülkeleri, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ile belirli yaş grubunun üstündekilere 3'üncü doz yani güçlendirici aşı uygulamasına başladı.

Dünya genelindeki vaka artışları salgınla mücadelede 3'üncü doz aşı uygulamalarını hızlandırırken Türkiye dahil birçok ülke vatandaşlarına güçlendirici doz uyguluyor.

[Grafik: TRT Haber]

Öncelik kimlerde?

Güçlendirici dozda öncelik 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlarda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üçüncü doz BioNTech'in başladığını duyurmasının ardından, öncelikli grupların aşılaması hızla başladı.

Aşılamada öncelik risk gruplarında. 2 doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlar, sağlık çalışanları ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara hatırlatma dozu uygulanıyor.

Ülkelerde 3. doz uygulaması

Son olarak ABD'de Pfizer-BioNTech, aşının 3. doz güçlendiricisinin tüm 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesinden (FDA) onay istedi.

Firma, 3. doz aşı kampanyasını daha da genişletme zamanının geldiğini belirtmek amacıyla 10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmasının ilk sonuçlarını FDA ile paylaştı. Güçlendirici dozun virüse karşı korumayı yüzde 96'ya çıkarabileceğini aktardı.

Ülkede halihazırda sağlık problemi bulunan 50 yaş üstü ile 65 yaş üstüne 3'üncü doz aşı uygulanıyor.

Avusturya Ulusal Aşı Komitesi hafta başında aldığı kararla, ikinci dozunun üzerinden 6 ay geçen 18 yaşın üzerindekiler için üçüncü doz uygulanmasını önerdi.

Fransa'da zorunlu olabilir

Fransa ise eylül ayından itibaren bakım evlerinde üçüncü doz aşıyı uygulamaya başladı. 65 yaş üstü ve tıbbi rahatsızlıkları olanlar da eylül başından bu yana güçlendirici aşı olabiliyor.

Fransa’da da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üçüncü doz aşının 15 Aralık'tan itibaren 65 yaş üstü kişilere zorunlu hale geleceğini duyurdu. 50-64 yaş aralığındaki kişilere de gelecek aydan itibaren üçüncü dozu uygulayabileceklerini açıkladı.

İngiltere’de üçüncü doz aşı uygulaması eylül ayında başladı. İngiltere Sağlık Bakanı, ikinci doz aşısını en az 6 ay önce olmuş yaklaşık 30 milyon kişiye takviye aşıların yapılacağını açıkladı.

Bu kişiler arasında 50 yaş üzerindekiler, sağlık problemi olan genç yetişkinler ve sağlık sektörü çalışanları var.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu da 65 ile 79 yaş arasındakiler ile huzurevi ve evde bakım hizmeti personeline takviye dozu öneriyor. Daha önceden 80 yaş üstü kişilere takviye doz aşı sunulmuştu.

İsrail 30 Temmuz’dan itibaren koronavirüs aşısının üçüncü dozunu uygulamaya başladı. Ağustos ayının sonundan itibaren de 12 yaş üzeri çocuklara üçüncü doz uygulanıyor.

Yunanistan'da ise üçüncü doz aşı uygulaması eylülde başladı. Ülkede öncelik, yaşlı ve riskli gruplara verilirken, 18 yaş üstü herkes üçüncü doz için başvuru yapabiliyor.

Grafik: Hafize Yurt