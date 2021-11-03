Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ekim ayı başında, Pfizer-BioNTech, 25 Ekim'de de Moderna aşısının üçüncü dozunu 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye etti.

EMA'nın tavsiyesini Almanya dikkate aldı ve Daimi Aşı Komisyonu, bağışıklığı zayıf olan, tek doz Johnson & Johnson aşısı olanlar ile 70 yaş üzerine güçlendirici 3'üncü doz aşının yapılmasını onayladı.

Ülkede eylül ayından bu yana risk gruplarına 3'üncü doz aşı uygulaması yapılıyor.

Avusturya'da 3'üncü doz önerisi

Avusturya Ulusal Aşı Komitesi, hafta başında aldığı kararla, ikinci dozunun üzerinden altı ay geçen 18 yaşın üzerindekiler için üçüncü doz uygulanmasını önerdi.

Fransa ise eylül ayından itibaren bakım evlerinde üçüncü doz aşıyı uygulamaya başladı. 65 yaş üstü ve tıbbi rahatsızlıkları olanlar da eylül başından bu yana güçlendirici aşı olabiliyor.

İngiltere'de 30 milyon kişiye takviye aşı yapılacak

İngiltere’de üçüncü doz aşı uygulaması Eylül ayında başladı.

İngiltere Sağlık Bakanı ikinci doz aşısını en az 6 ay önce olmuş yaklaşık 30 milyon kişiye takviye aşıların yapılacağını açıkladı.

Bu kişiler arasında 50 yaş üzerindekiler, sağlık problemi olan genç yetişkinler ve sağlık sektörü çalışanları bulunuyor.

İsveç'te 3'üncü doz önerilirken, ABD ve İsrail'de uygulanıyor

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, 65 ila 79 yaş arasındakiler ile huzurevi ve evde bakım hizmeti personeline de takviye dozu öneriyor. Daha önceden 80 yaş üstü kişilere takviye doz aşı sunulmuştu.

ABD'de de sağlık problemi bulunan 50 yaş üstü ile 65 yaş üstüne 3'üncü doz aşı uygulanıyor.

İsrail 30 Temmuz’dan itibaren koronavirüs aşısının üçüncü dozunu uygulamaya başladı. Ağustos ayının sonundan itibaren de 12 yaş üzeri çocuklara üçüncü doz uygulanıyor.