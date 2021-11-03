Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Rusya'da uçak düştü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde An-12 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Yakutsk'tan İrkutsk bölgesine uçan An-12 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi.
Açıklamada, uçağın inişe geçtiği sırada meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, uçakta toplam 7 kişinin bulunduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verildi.
TASS haber ajansı, uçağın Belaruslu Grodno şirketine ait olduğunu duyurdu.
Etiketler: Rusya Uçak Kazası
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