Gaziantep'te yaşayan 81 yaşındaki emekli kaporta ustası Hasan Altaş, bir yakınının Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrendi.

Bu hastalığa yakalanmaktan korkan Aktaş, yaptığı araştırmalarda müzikle uğraşanların Alzheimer'a yakalanma riskinin az olduğunu öğrendi. Bunun üzerine müzikle ilgilenmeye başlayan Altaş, aradan geçen yıllar içerisinde ud, akordiyon, piyano, bağlama ve keman çalmayı öğrendi.

Çocukluğundan bu yana müzik sevgisinin olduğunu söyleyen Altaş, şöyle konuştu:

"Ben kaporta ustasıydım ve çocukluğumdan beri müzik aşkı her zaman içimde oldu. Müziğin Alzheimer olmayı önlediğini öğrenince 1966 yılında bir tane akordiyon aldım. Sonrasında kurslarda farklı enstrümanlar çalmayı öğrendim. Alzheimer olmak istemediğim için başladığım enstrüman çalma bende yeni bir tutkuya dönüştü. Şu an 81 yaşındayım ve sağlığım yerinde. Müziğe verdiğim emeklerin sonucunda zihin olarak dinç kaldım."

"Evde ölümü beklemek istemedim"

Müzikle iç içe geçen hayatının kendisini gençleştirdiğini ifade eden Altaş, "5 enstrüman kullanıyorum ve şimdi tambur çalmayı öğreneceğim. Alzheimer çağımızın hastalığı oldu. Bu yüzden yaşlıların evde oturup ölümü beklememeleri kendilerini geliştirmeleri gerek. En azından bir müzik aleti çalmaya çalışsınlar. 81 yaşındayım hala müzikle ilgilenmeye devam ediyorum. Bunu herkese özellikle yaşlılarımıza tavsiye ediyorum" diye konuştu.