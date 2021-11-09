Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB, ilkokul öğrencileri için ilk yardım kitabı hazırladı
[Fotoğraf: "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı.]
Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul öğrencilerine yönelik ilk yardım kitabı hazırladı. Temel ilk yardım bilgilerinin yer aldığı kitap Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yayınlanan kitabın yazar kadrosunda, akademisyenler ve alanında uzman isimler bulunuyor.
Kitapta, temel ilk yardım uygulamaları, hikayeler ve bunu destekleyen görseller eşliğinde anlatılıyor.
Kitaba, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı İlk Yardım
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