Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 01.05.2026 10:54

Türkiye, Gazzeli çocuklar için 'umut tesisi' kuruyor

Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6 bin Gazzeli çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gülhane’de düzenlenen VII. Ortopedik Protez ve Ortez Öğrenci Sempozyumunda Gazze’de uzuvlarını kaybeden çocuklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın, Ürdün’de Gazze’ye yönelik insani yardımların koordinasyonunda öne çıkan Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu üzerinden gündeme gelen verilere göre, Gazze’de yaklaşık 6 bin çocuğun ortez ve protez desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan da yardım talep edildiğini belirten Aydın, izinlerin sağlanması halinde Suriye’nin güneyinde bir ortez-protez tesisi kurulabileceğini ifade etti.

Kurulması planlanan tesiste Gazze’de uzuvlarını kaybeden çocuklar için ortez ve protez üretimi yapılabilecek; gerekli durumlarda uygulama, implant ve revizyon süreçleri de yürütülebilecek.

Aydın, Gazze’deki çocukların açlık nedeniyle sürekli kilo kaybettiğine dikkat çekerek, bu durumun protez uygulamalarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

Her kilo kaybının yeni bir ölçü, her değişimin yeni bir revizyon anlamına geldiğini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

“Bu çocuklara uzuv değil, umut takmak istiyoruz. Çünkü her revizyon, savaşın küçük bir bedende yeniden açtığı yaradır. Türkiye’nin sağlık birikimi ve insani sorumluluk anlayışı, Gazze’nin yaralı çocukları için yeni bir umut kapısı olabilir"

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Gazze
Sıradaki Haber
Hastaneye gitmeden 'umut' oldular: 8 ayda 105 bin kişi organ bağışı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
BM'ye göre İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı
12:53
ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek
12:45
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
12:30
Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
12:55
Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü TRT 62 yaşında
11:54
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
FOTO FOKUS
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ