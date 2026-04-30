Organ bağışıyla 7 hastaya yeni hayat

Bir süredir hastanede tedavisi süren iki kişinin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi organ bağışı koordinatörlüğü ekipleri hastaların yakınlarıyla görüştü ve aileler de organları bağışlama kararı verdi.

Hastalardan alınan 2 karaciğer, kalp ve 4 böbrek 7 hastaya nakledilmek üzere ambulans helikopterle ilgili sağlık merkezlerine gönderildi.

Hastanenin organ nakli koordinatörü Doç. Dr. Aslı Mete Yıldız, hasta yakınlarına organ bağışının önemi ve tüm aşamalarının ayrıntılı şekilde aktarıldığını belirterek, ailelerin gösterdiği duyarlılığın birçok hastaya umut olduğunu söyledi.